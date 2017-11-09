Югра попала в тройку регионов с самыми маленькими квартирами

Площадь квартиры — 22 квадратных метра
Квартира в югорском Пыть-Яхе попала в тройку самых маленьких «однушек» в России. Площадь жилого помещения — 22 квадратных метра, оно находится в пятиэтажном доме в центре города и стоит 1,6 миллиона рублей.
Портал «Индикаторы рынка недвижимости» пишет, что на втором месте оказалась однокомнатная квартира в Новосибирске площадью 21 квадратный метр (1,45 млн рублей), а первую строчку заняла квартира в Гаспре в Крыму. Здесь 16 квадратных метров продают за 1,2 млн рублей.
Еще одна квартира в Пыть-Яхе попала в топ-5 самых просторных «однушек». Она оказалась на четвертом месте с площадью 54,2 квадрата. Стоимость — 1,6 млн рублей.