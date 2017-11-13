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13 ноября 2017
12 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:47  13 ноября 2017 1

Экс-глава ЦРУ рассказал об успешном влиянии Путина на Трампа

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Трамп позволяет манипулировать собой, считает БреннанФото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп оказался под сильным влиянием главы РФ Владимира Путина. Об этом рассказал бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан в интервью телеканалу CNN. Разведчик заявил, что у Трампа особое отношение к русским.

При этом экс- глава ЦРУ обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США, по словам Бреннана это «очевидно». Разведчик заявляет, что Трампу нужно «устыдиться» того, что он раскритиковал доклад американских спецслужб-в нем как раз речь идет об этом влиянии.

Экс-директор разведуправления заявил, что президент демонстрирует возможность манипулировать собой и играть на его слабостях. Бреннан добавил, что Трамп тем самым якобы «делает поблажку» президенту России Владимиру Путину.

Ранее Минфин США заявил, что Россия не повлияла на итоги выборов американского президента, напоминают «Nation News».

Сам Трамп на саммите АТЭС заявил журналистам, что история с «вмешательством в выборы» подстроена демократами, отмечает «Экономика сегодня».

Артем Косых
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