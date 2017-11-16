Сечин рассказал, когда явится в суд по делу Улюкаева. ВИДЕО

19:40 16 ноября 2017 0

Сечину направили уже третью повестку в суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, который проходит свидетелем по уголовному делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, рассказал, что явится в Замоскворецкий суд, когда будут согласованы «необходимые графики». Топ-менеджер заметил, что ранее уже не раз высказывал свою позицию по делу Улюкаева письменно и публично.

«На этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании „Роснефть“. Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия», — цитирует Сечина RT. Телеграм-канал Lifeshot опубликовал видео комментария.

Ранее Сечин дважды не явился на допрос в Замоскворецкий суд по делу Улюкаева, пишет РАПСИ. Судья в третий раз направила главе «Роснефти» повестку в суд. Слушание перенесли на 22 ноября, передает «Национальная служба новостей».

Видео: телеграм-канал Lifeshot.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в два млн долларов у «Роснефти». По данным следствия, именно Сечин передал экс-министру сумку с деньгами.