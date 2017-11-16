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16 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:40  16 ноября 2017 0

Сечин рассказал, когда явится в суд по делу Улюкаева. ВИДЕО

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, сечин игорь, пмэф-2016
Сечину направили уже третью повестку в судФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин, который проходит свидетелем по уголовному делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, рассказал, что явится в Замоскворецкий суд, когда будут согласованы «необходимые графики». Топ-менеджер заметил, что ранее уже не раз высказывал свою позицию по делу Улюкаева письменно и публично.

«На этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании „Роснефть“. Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия», — цитирует Сечина RT. Телеграм-канал Lifeshot опубликовал видео комментария.

Ранее Сечин дважды не явился на допрос в Замоскворецкий суд по делу Улюкаева, пишет РАПСИ. Судья в третий раз направила главе «Роснефти» повестку в суд. Слушание перенесли на 22 ноября, передает «Национальная служба новостей».

Видео: телеграм-канал Lifeshot.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в два млн долларов у «Роснефти». По данным следствия, именно Сечин передал экс-министру сумку с деньгами.

Виктор Дорофеев
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