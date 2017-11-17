{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 70,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 ноября 2017
16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Югры
14:34  17 ноября 2017 0

Власти Югры готовятся к приезду Медведева и Сечина. Программа держится в секрете

Праймериз Единой России. Москва, медведев дмитрий
Планируется, что премьер-министр РФ посетит Ханты-Мансийск и Кондинский районФото: Владимир Андреев © URA.RU

Департамент общественных и внешних связей Югры начал аккредитацию журналистов на освещение визита в ХМАО премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом 17 ноября «URA.RU» сообщил знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника, Медведев и Сечин с официальным визитом пробудут в регионе 20 и 21 ноября. Планируется, что они посетят югорскую столицу — Ханты-Мансийск и Кондинский район. Однако точная программа мероприятий еще не утверждена — пункты из нее держатся в секрете.

В департаменте пресс-службы и информации правительства РФ сообщили, что информацию о приезде Медведева должны предоставить в региональном правительстве. В департаменте общественных и внешних связей Югры, визит премьер-министра РФ и главы «Роснефти» не комментируют.

Новость по теме
«URA.RU» выяснило, куда отправится премьер Медведев в ХМАО

Как ранее сообщало агентство, предполагается, что премьер-министр примет участие в открытии нового месторождения «Конданефти», которое было приобретено Роснефтью у Независимой нефтяной компании (ННК) за 40 млрд рублей. Стоит отметить, что визит Медведева в ХМАО будет третьим по счету. В 2008 году он приезжал в Югру для участия в саммите «Россия — Евросоюз», в 2010-м — запускал первую очередь газотурбинной электростанции на Приобском месторождении, также принадлежащем «Роснефти»

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров