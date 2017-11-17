Департамент общественных и внешних связей Югры начал аккредитацию журналистов на освещение визита в ХМАО премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом 17 ноября «URA.RU» сообщил знакомый с ситуацией источник.
По словам собеседника, Медведев и Сечин с официальным визитом пробудут в регионе 20 и 21 ноября. Планируется, что они посетят югорскую столицу — Ханты-Мансийск и Кондинский район. Однако точная программа мероприятий еще не утверждена — пункты из нее держатся в секрете.
В департаменте пресс-службы и информации правительства РФ сообщили, что информацию о приезде Медведева должны предоставить в региональном правительстве. В департаменте общественных и внешних связей Югры, визит премьер-министра РФ и главы «Роснефти» не комментируют.
Как ранее сообщало агентство, предполагается, что премьер-министр примет участие в открытии нового месторождения «Конданефти», которое было приобретено Роснефтью у Независимой нефтяной компании (ННК) за 40 млрд рублей. Стоит отметить, что визит Медведева в ХМАО будет третьим по счету. В 2008 году он приезжал в Югру для участия в саммите «Россия — Евросоюз», в 2010-м — запускал первую очередь газотурбинной электростанции на Приобском месторождении, также принадлежащем «Роснефти»