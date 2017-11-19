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19 ноября 2017
16:15  19 ноября 2017 0

Совет по правам человека раскритиковал идею приравнивать СМИ к иностранным агентам

Клипарт, разное. Донецк, пресса, микрофоны, сми, днр, телевидение, дан
Под закон могут попасть сразу несколько крупных СМИФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совет по правам человека при президенте РФ раскритиковал идею депутатов Госдумы о приравнивании к иноагентам СМИ, которые финансируются из-за рубежа.

По мнению экспертов, в текущей версии иностранным агентом может быть признано любое иностранное издание, причем произвольно по решению министерства юстиции, сообщает ТАСС. Также, по мнению СПЧ, на СМИ будут возложены обязанности, предусмотренные законом о некоммерческих организациях. При этом многие иностранные издания — это коммерческие структуры. Кроме того, в СПЧ нашли технические нарушения, которые депутаты Госдумы допустили во время работы над законопроектом. После голосования экспертное заключение СПЧ будет передано в Совет Федерации, чтобы сенаторы отклонили проект закона и отправили его на доработку.

15 ноября 2017 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, вносящие в российское законодательство понятие СМИ как иностранного агента. Согласно законопроекту, таким СМИ может быть признано любое издание с иностранным финансированием. Для СМИ приравнивание к иностранным агентам несет ряд ограничений. Например, все публикации, в том числе в интернете, должны сопровождаться пометкой, что их выпустило СМИ — иностранный агент.

Данил Бардин
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