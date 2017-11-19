Совет по правам человека раскритиковал идею приравнивать СМИ к иностранным агентам

Совет по правам человека при президенте РФ раскритиковал идею депутатов Госдумы о приравнивании к иноагентам СМИ, которые финансируются из-за рубежа.
По мнению экспертов, в текущей версии иностранным агентом может быть признано любое иностранное издание, причем произвольно по решению министерства юстиции, сообщает ТАСС. Также, по мнению СПЧ, на СМИ будут возложены обязанности, предусмотренные законом о некоммерческих организациях. При этом многие иностранные издания — это коммерческие структуры. Кроме того, в СПЧ нашли технические нарушения, которые депутаты Госдумы допустили во время работы над законопроектом. После голосования экспертное заключение СПЧ будет передано в Совет Федерации, чтобы сенаторы отклонили проект закона и отправили его на доработку.
15 ноября 2017 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, вносящие в российское законодательство понятие СМИ как иностранного агента. Согласно законопроекту, таким СМИ может быть признано любое издание с иностранным финансированием. Для СМИ приравнивание к иностранным агентам несет ряд ограничений. Например, все публикации, в том числе в интернете, должны сопровождаться пометкой, что их выпустило СМИ — иностранный агент.