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21 ноября 2017
20 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
23:11  21 ноября 2017 0

Нарушителю, при задержании которого погибли полицейские, грозит серьезное наказание

Водитель и пассажир «семерки» получили травмы и были госпитализированыФото: «Интересный Полевской» / ВКонтакте

Следственным отделом по городу Полевскому СУ СКР по Свердловской области по факту гибели двоих полицейских возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание, которое сейчас грозит задержанному водителю — до девяти лет лишения свободы.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного СУ СКР, уже установлено, что водитель преследуемого автомобиля был пьян.

«Водителем преследуемой автомашины оказался неработающий молодой человек, 1996 года рождения, житель села Полдневая, — рассказал официальный представитель СКР Александр Шульга. — Проведенное медосвидетельствование показало, что водитель находится в состоянии опьянения. В отношении задержанного водителя ВАЗ-2108 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Следствие намерено допросить задержанного и предъявить ему соответствующее обвинение, а также обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, трагедия произошла днем 21 ноября на 6 км автодороги Полевской — Полдневая. Как ранее писало «URA.RU», наряд ДПС осуществлял преследование автомашины ВАЗ-2108, водитель которой не выполнял требование остановиться. В ходе преследования с машиной ГИБДД столкнулись «Жигули» седьмой модели. От удара полицейская машина перевернулась и вспыхнула, как свечка. Оба инспектора погибли на месте. Нарушитель на «восьмерке» был задержан другим экипажем. Водитель и пассажир ВАЗ-2107 получили травмы и были госпитализированы.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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