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22 ноября 2017
21 ноября 2017
20 ноября 2017
15:10  22 ноября 2017 0

Мэр Чайковского не смог вернуть на работу чиновницу, подозреваемую в махинациях с землей

Новиков Илья, взятка, молоток, правосудие, судья, суд, судебные разбирательства, деньги в конверте, мантия
Наталья Смышляева просила восстановить ее на службе, так как ей надо кормить дочьФото: depositphotos.com © URA.RU

Наталья Смышляева, обвиняемая в махинациях с недвижимостью, покинула пост главы комитета по управлению имуществом администрации Чайковского. Мэр города просил освободить уже бывшую чиновницу из-под домашнего ареста, чтобы она могла вернуться к служебным обязанностям, но в просьбе ему отказали.

Наталью Смышляеву взяли под стражу сразу после обысков в городской администрации, которые прошли 25 октября. Она является фигуранткой уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий». Дело возбуждено по факту продажи дачных участков в кооперативе «Рассвет» по заниженной стоимости. Кроме того, как стало известно «URA.RU», Смышляева может стать фигуранткой еще одного уголовного дела — сейчас силовики проверяют информацию о том, что она пролоббировала выделение квартиры своей несовершеннолетней дочери. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.

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В Чайковском задержали крупного чиновника городской администрации

По информации «Чайковских новостей», мэр Чайковского Алексей Третьяков обратился в Пермский краевой суд с просьбой пересмотреть решение о домашнем аресте свей подчиненной и выпустить ее, чтобы она могла вернуться к обязанностям. В делопроизводстве суда есть лишь апелляция самой Натальи Смышляевой, которая просит освободить ее из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Она считает, что Чайковский городской суд, вынося решение о мере пресечения, не учел, что у нее несовершеннолетняя дочь и она не может вести трудовую деятельность, чтобы ее содержать. Также, по ее словам, не учтено состояние ее здоровья, необходимость посещать после хирургической операции врача, находящегося в другом регионе.

Пермский краевой суд пришел к выводу, что, продолжая работу в мэрии Чайковского, Смышляева может продолжить заниматься преступной деятельностью и будет воспрепятствовать производству по уголовному делу. В итоге чиновницу уволили. Как пояснили «URA.RU» в администрации города, сейчас комитет по управлению имуществом возглавляет Андрей Суслин, который ранее был председателем теризбиркома Куединского района Пермского края.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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