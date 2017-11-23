Стала известна причина смерти Петрухи из «Белого солнца пустыни»

21:31 23 ноября 2017 0

У актера был рак, но об этом не знал Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Актер Николай Годовиков, прославившийся после роли Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», скончался от онкологического заболевания.

«У него пошли метастазы по организму. Точно знаю, что в почки. Мне позвонили первому, потому что последнее время он только мне звонил, — рассказал «Известиям» директор Годовикова Вячеслав Смородинов.

Директор актера рассказал, что недавно был у него в больнице, куда актер попал с подозрением на перелом шейки бедра. «На тот момент это обошлось, несколько дней назад его выписали», —добавил Смородинов. Когда Смородинов последний раз разговаривал с Годовиковым, тот попросил его привезти ему сигарет и что-нибудь покушать.

«Я ему говорю, скоро готовят программу «Сегодня вечером». 30-го числа, посвященную «Белому солнцу пустыни». Нужно, чтобы о тебе немножко люди вспомнили, — приводит слова Смородинова издание. — «Поеду. Ради тебя, но ты меня достал. Как-то так…».

Тело актёра обнаружил его тесть, уточняет RT. Как рассказывает друг покойного, имя которого не называеся, когда он набрал номер Годовикова, трубку взял его тесть, который ответил, что Николай Львович умер у себя в квартире. Годовикову было 67 лет. В качестве актера он дебютировал в фильме Геннадия Полока «Республика ШКИД», в последние годы исполнял эпизодические роли.