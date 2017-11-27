Утренние сообщения в соцсетях о падении метеорита, а также видео и фото пролета небесного тела над Екатеринбургом оказались акцией по привлечению внимания к новогоднему парку развлечений «КосмоЁлка». Об этом сообщила пресс-служба выставочного центра. Столь оригинальным способом организаторы решили обыграть прибытие экспонатов Музея космонавтики и аттракционов в выставочный центр.
Организаторы КосмоЁлки сообщают, что монтаж новогоднего парка развлечений уже начался и будет завершен в установленные сроки.
Открытие КосмоЁлки запланировано на 23 декабря, работать она будет до 8 января. Вход в парк новогодних развлечений будет бесплатным. Развлечения на КосмоЁлке будут работать по системе «все включено». За невысокую плату можно будет получить безлимитный билет на более чем 50 аттракционов и посетить детский новогодний спектакль.
Так выглядел один из видеороликов, представленных утром 27 ноября.
Официальные представители КосмоЁлки просят прощения за доставленные неудобства и дарят всем жителям и гостям Екатеринбурга промокод со скидкой в 10% на покупку билетов, который действует в течение дня. Чтобы воспользоваться промокодом, нужно сказать оператору «skidka10».
Забронировать билеты можно на сайте kosmo2018.ru, в кассах города, а также по телефону +7 343 243 52 07.
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