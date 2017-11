Определены пятьдесят лучших песен 2017 года

14:03 30 ноября 2017 1

Легендарная Despacito заняла седьмое место в рейтинге Фото: Дарья Попова © URA.RU

Журнал Rolling Stone опубликовал список 50 лучших песен 2017 года. Первое место занял экс-вокалист группы One Direction Гарри Стайл со своей песней Sign of the Times. За ним следует певица Лорд с синглом Homemade Dynamite.

Композиции Кендрика Ламара, Карди Би, U2 заняли места с третьего по пятое соответственно. Известная всем Despacito заняла седьмую строчку рейтинга, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Поп-музыка продолжает давать нам основания для надежды», — пишет Rolling Stone в Instagram.