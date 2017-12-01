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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
09:32  01 декабря 2017 0

Московский музыкальный критик Борис Барабанов рекомендует фильм режиссера из Екатеринбурга

День уральского рока. Концерт на площади. Екатеринбург, концерт, коза, рок, жест
Съемки фильма затянулись на шесть летФото: Дарья Попова © URA.RU

В прокат вышла картина уральского режиссера «Про рок». Это крупное документальное кино о рок-сцене.

Фильм показывает Екатеринбург как одну из российских рок-столиц. По сюжету классики уральского рока должны были помочь начинающим музыкантам выбиться в люди.

Съемки затянулись на шесть лет. За это время коллективы распадались и воссоединялись, у кого-то были серьезные проблемы с алкоголем. Семейные драмы, отказ в финансировании и творческий кризис режиссера чуть не погубили картину. Однако фильм состоялся.

С героями происходят истории на фоне «тягучей уральской смури, заволакивающей экран, это зрелище с изящной кинематографической динамикой», — пишет Барабанов в «Коммерсанте». И добавляет: «рок в фильме Евгения Григорьева — неблагодарное и грустное занятие. Но в этом же фильме показано, что это занятие, безусловно, имеет смысл».

Сам режиссер отмечает, что ему «всегда было любопытно, как работает механика судеб», — приводит слова Григорьева «Национальная служба новостей».

Фильм уже стал лауреатом нескольких номинаций на кинофестивалях «Движение-2017» и «Окно в Европу».

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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