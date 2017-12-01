В прокат вышла картина уральского режиссера «Про рок». Это крупное документальное кино о рок-сцене.
Фильм показывает Екатеринбург как одну из российских рок-столиц. По сюжету классики уральского рока должны были помочь начинающим музыкантам выбиться в люди.
Съемки затянулись на шесть лет. За это время коллективы распадались и воссоединялись, у кого-то были серьезные проблемы с алкоголем. Семейные драмы, отказ в финансировании и творческий кризис режиссера чуть не погубили картину. Однако фильм состоялся.
С героями происходят истории на фоне «тягучей уральской смури, заволакивающей экран, это зрелище с изящной кинематографической динамикой», — пишет Барабанов в «Коммерсанте». И добавляет: «рок в фильме Евгения Григорьева — неблагодарное и грустное занятие. Но в этом же фильме показано, что это занятие, безусловно, имеет смысл».
Сам режиссер отмечает, что ему «всегда было любопытно, как работает механика судеб», — приводит слова Григорьева «Национальная служба новостей».
Фильм уже стал лауреатом нескольких номинаций на кинофестивалях «Движение-2017» и «Окно в Европу».