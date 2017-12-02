Власти Дальнего Востока отказались встретиться с послом США. «Это вызывает разочарование»

10:05 02 декабря 2017 0

Хантсман хотел устроить встречи после успешных поездок в Екатеринбург и Санкт-Петербург Фото: Wikimedia Commons

Посол США в России Джон Хантсман отменил визит во Владивосток и Южно-Сахалинск после того, как никто из официальных лиц в регионе не смог найти возможность для встречи с дипломатом, сообщается на официальном сайте диппредставительства.

Хантсман счел успешными поездки в Екатеринбург и Санкт-Петербург в ноябре, где у него была возможность представить местным властям то, как он видит свои задачи по стабилизации и улучшению двусторонних отношений США и России. После этого он рассчитывал на конструктивный диалог во Владивостоке и Южно-Сахалинске на следующей неделе, однако врио губернатор Приморского края, губернатор Сахалинской области и мэр Южно-Сахалинска не смогли найти возможность встретиться с послом, говорится в сообщении. В результате посольству также пришлось отозвать запрос о встрече с командующим Тихоокеанским флотом России, отмечает RT.

«Это вызывает особое разочарование в контексте открытых и продуктивных встреч посла Джона Хантсмана с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, министром обороны РФ Сергеем Шойгу и другими членами Правительства России, губернаторами и официальными лицами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге», — подчеркнули в диппредставительстве.

Российская сторона должна проявить готовность вести откровенный и открытый диалог, отметили в посольстве.

Как писало «URA.RU» ранее, 20 ноября, Джон Хантсман посетил с рабочим визитом Екатеринбург. Это стало первой региональной поездкой новоиспеченного американского посла в РФ.