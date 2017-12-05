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05 декабря 2017
08:51  05 декабря 2017 0

Водонаева раскрыла название нового шоу Малахова на «России-1»

Андрей Малахов, малахов андрей
Малахов будет вести новое шоу на ТВФото: Личная страница Андрея Малахова в instagram

Тюменская телезвезда Алена Водонаева у себя в Instagram раскрыла название нового шоу Андрея Малахова. Передача под названием «Привет, Андрей» будет выходить на канале «Россия-1».

Как сообщается в официальном релизе канала, премьера шоу состоится 16 декабря в 18.00 по московскому времени. В гости к ведущему будут приходить знаменитости, чтобы «вспомнить приятные события и поделиться оптимизмом».

Как напоминает портал «Утро.ру», шоу Малахова не сможет выйти на других телеканалах, кроме «России-1», благодаря соглашению между вещателями. Ранее Малахов вошел в список самых популярных ведущих по мнению россиян, пишет «Русская планета».

Данил Бардин
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