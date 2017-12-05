Водонаева раскрыла название нового шоу Малахова на «России-1»

Малахов будет вести новое шоу на ТВ
Тюменская телезвезда Алена Водонаева у себя в Instagram раскрыла название нового шоу Андрея Малахова. Передача под названием «Привет, Андрей» будет выходить на канале «Россия-1».
Как сообщается в официальном релизе канала, премьера шоу состоится 16 декабря в 18.00 по московскому времени. В гости к ведущему будут приходить знаменитости, чтобы «вспомнить приятные события и поделиться оптимизмом».
Как напоминает портал «Утро.ру», шоу Малахова не сможет выйти на других телеканалах, кроме «России-1», благодаря соглашению между вещателями. Ранее Малахов вошел в список самых популярных ведущих по мнению россиян, пишет «Русская планета».