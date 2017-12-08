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Главные новости Пермского края
13:37  08 декабря 2017 0

Росавиация одобрила рейсы из Перми в Батуми

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Авиабилеты на прямой рейс из Перми в Грузию будет стоить не дороже девяти тысячФото: Pixabay

Прямой рейс из Перми в Батуми будет запущен уже летом 2018 года. Росавиация выдала на него разрешение. Согласно приказу ведомства, размещенному у него на сайте, самолеты из Перми в Грузию будут летать дважды в неделю.

Осуществлять рейсы будет авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» из Татарстана. Как рассказал «URA.RU» гендиректор компании Петр Трубаев, авиабилет в одну сторону будет стоить в пределах восьми-девяти тысяч рублей.

Напомним, 30 ноября в Перми открылся новый терминал аэропорта. Сейчас в нем идет посадка только на внутренние рейсы, однако краевые власти уже к весне планируют, что аэровокзал откроется и для международных перелетов. Возможно, пермяки полетят в Грузию уже из нового терминала.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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