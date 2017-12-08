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08 декабря 2017
23:36  08 декабря 2017 0

Российские лыжники решили участвовать в Олимпиаде-2018

Клипарты. Сургут , лыжники, лыжная эстафета, лыжи, лыжный марофон
Решение принято по результатам внутреннего голосованияФото: Алексей Андронов © URA.RU
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Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду-2018 и выступать под нейтральным флагом. Об этом журналистам рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Да, было голосование. Именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры», — приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе.

5 декабря, напомним, Международный олимпийский комитет отстранил Россию от Олимпийских игр в 2018 году в Пхенчхане. Выступить на международных соревнованиях смогут только «чистые» спортсмены под нейтральным флагом.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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