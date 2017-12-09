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09 декабря 2017
18:45  09 декабря 2017 4

Ирак полностью освободили от боевиков ИГ

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Правительственная армия взяла под контроль всю территорию страныФото: depositphotos.com © URA.RU

Власти Ирака официально сообщили о том, что страна освобождена от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В настоящий момент иракские военные полностью контролируют пограничную с Сирией территорию, сообщил премьер-министра страны Хайдер аль-Абади.

Последним пристанищем боевиков в Ираке был город Рава, который был освобожден месяц назад. Столица ИГ — Ракка, — была освобождена от боевиков в октябре, пишет republic.ru. За три с половиной года, в течение которых часть Ирака находилась под властью террористов, свои дома вынужденно покинули более трех миллионов граждан страны.

Как уже сообщало «URA.RU», ранее президент России Владимир Путин заявил о полном разгроме военных структур ИГ на территории Сирии. «Боевая работа закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов», — констатировал российский лидер.

В свою очередь, в США сочли нужным записать победу над ИГ на свой счет. По мнению Пентагона, львиная доля заслуг в разгроме боевиков принадлежит американцам и возглавляемой ими международной коалиции.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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