Названа сумма ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка

Средняя по России ежемесячная выплата на первого и второго ребенка составит 10,5 тысяч рублей. Конкретная сумма пособий будет устанавливаться в зависимости от уровня жизни в регионе. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Из его речи следует, что максимальную выплату получат жители Чукотского автономного округа, а минимальную — Белгородской области. «Смысл в том, чтобы размер выплаты соответствовал уровню жизни в регионе, поэтому мы берём региональный прожиточный минимум ребёнка. Какой прожиточный минимум ребёнка за II квартал 2017 года в регионе — такой размер пособия в течение следующего, 2018 года», — процитировал министра RT.
Ранее Топилин сообщил о возможном появлении дополнительных нововведений по поддержке рождаемости среди населения в ближайшие два-три года. Также Госдума да конца года планирует принять все законопроекты, которые направлены на поддержание и улучшение демографической ситуации в стране, информирует «Национальная служба новостей».