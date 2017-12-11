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11 декабря 2017
12:10  11 декабря 2017 2

Названа сумма ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка

Гайдаровский форум-2016? первый день. Москва, топилин максим
Топилин назвал размер детских пособийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Средняя по России ежемесячная выплата на первого и второго ребенка составит 10,5 тысяч рублей. Конкретная сумма пособий будет устанавливаться в зависимости от уровня жизни в регионе. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Из его речи следует, что максимальную выплату получат жители Чукотского автономного округа, а минимальную — Белгородской области. «Смысл в том, чтобы размер выплаты соответствовал уровню жизни в регионе, поэтому мы берём региональный прожиточный минимум ребёнка. Какой прожиточный минимум ребёнка за II квартал 2017 года в регионе — такой размер пособия в течение следующего, 2018 года», — процитировал министра RT.

Ранее Топилин сообщил о возможном появлении дополнительных нововведений по поддержке рождаемости среди населения в ближайшие два-три года. Также Госдума да конца года планирует принять все законопроекты, которые направлены на поддержание и улучшение демографической ситуации в стране, информирует «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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