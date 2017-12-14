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14 декабря 2017
13 декабря 2017
08:10  14 декабря 2017 1

Отказ Миронова от участия в выборах «решен на 99%»

Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , Сергей Миронов
2% россиян хотели бы видеть Миронова главой государстваФото: Василий Колотилов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Вопрос об отказе депутата Сергея Миронова от участия в предвыборной гонке 2018 года «решен на 99%». Об этом рассказали источники, близкие к партии «Справедливая Россия» («СР») и Кремлю. В пресс-службе фракции в Госдуме эту информацию не прокомментировали.

Решение о формате участия партии в президентских выборах должно быть принято на ее съезде 25 декабря, сообщают «Ведомости». Отмечается, что проведенный в начале декабря опрос «Левада-центра» показал, что в поддержку главы «СР» Миронова выступило 2% респондентов.

Ранее сообщалось, что 64% россиян будут испытывать чувство тревоги за будущее страны и неуверенность в завтрашнем дне, если в России сменится президент. Согласно исследованию, такие кандидаты, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский и вышеупомянутый Сергей Миронов не вызывают у опрошенных интереса.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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