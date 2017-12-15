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15 декабря 2017
Главные новости 
21:00  15 декабря 2017 0

Улюкаева осудили, запрет на захоронение и обращение секс-работниц. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в последнем слове так и не признал своей виныВладимир Андреев © URA.RU

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Пятница! И вот самые актуальные новости дня:

Экс-министра Улюкаева осудили на 8 лет колонии строгого режима. URA.RU рассказывает, что означает столь суровый приговор. Есть вероятность, что Улюкаев не просидит в колонии ни дня.

Россияне не смогут хоронить родственников вместе. Чтобы похоронить близкого, вы должны будете выложиться на отдельные семейные места для захоронений.

В школах Екатеринбурга родителей просили заполнить согласие на обучение детей на русском. Зачем это все нужно, объяснила мэрия города.

Есть хорошая новость — коррупция в стране снижается, но имеется и плохая — в силовых структурах она только возрастает.

Секс-работницы попросили президента отменить наказание за проституцию. Это первое обращение «ночных бабочек» на официальном уровне.

Илон Маск назвал «идиотом» автора транспортной реформы Екатеринбурга. Правда, позже он поправил свои слова, обозвав грубее.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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