21:00 15 декабря 2017 0

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в последнем слове так и не признал своей вины Владимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Пятница! И вот самые актуальные новости дня:

Экс-министра Улюкаева осудили на 8 лет колонии строгого режима. URA.RU рассказывает, что означает столь суровый приговор. Есть вероятность, что Улюкаев не просидит в колонии ни дня.

Россияне не смогут хоронить родственников вместе. Чтобы похоронить близкого, вы должны будете выложиться на отдельные семейные места для захоронений.

В школах Екатеринбурга родителей просили заполнить согласие на обучение детей на русском. Зачем это все нужно, объяснила мэрия города.

Есть хорошая новость — коррупция в стране снижается, но имеется и плохая — в силовых структурах она только возрастает.

Секс-работницы попросили президента отменить наказание за проституцию. Это первое обращение «ночных бабочек» на официальном уровне.

Илон Маск назвал «идиотом» автора транспортной реформы Екатеринбурга. Правда, позже он поправил свои слова, обозвав грубее.