Генпрокуратура фиксирует снижение числа коррупционных преступлений в стране, об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман на координационном совещании руководителей силовых структур 15 декабря. «Однако количество таких деяний, совершенных работниками правоохранительных органов, растет из года в год», — заявил он собравшимся коллегам.
Буксман рассказал, что только за 9 месяцев 2017 года раскрыто 1,3 тысячи подобных преступлений: 729 из них совершены в МВД, 191 — работниками ФСИН, 174 — судебными приставами.
Пожаловались прокуроры и на волокиту в правоохранительных органах. «Порой прокуроры сталкиваются с явным нежеланием следователей принимать законное решение по делу. Иногда причинам волокиты вообще трудно найти объяснение», — заявил Буксман. Он напомнил, что уголовное дело о взяточничестве в отношении главы калининградского ФМС тянется уже больше трех лет, а дело в отношении орловского следователя МВД трижды пытались закрыть.
Как заявил генпрокурор Юрий Чайка, каждый год растет количество уголовных дел, которые прокуратура вынуждена возвращать следователям для дополнительного расследования. «В 2016 году число таких возвратов выросло на 18%, за 9 месяцев 2017 года возвраты выросли еще на 4%», — заявил генпрокурор.
В целом, по словам Буксмана, за прошлый год силовики выявили 33 тысячи случаев коррупции, ущерб от которых составил 78 млрд. рублей. Средняя сумма взятки по стране составила 425 тысяч рублей.
В прокуратуре подчеркнули, что больше тысячи случаев коррупции зафиксировано в органах власти, при чем 150 из них — в федеральных структурах. Однако в среднем за год взяточничество по стране сократилось на 11%.
Заседание руководителей силовых структур прошло в рамках обсуждения национального плана противодействия коррупции, который в 2016 году утвердил Владимир Путин.