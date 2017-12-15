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15 декабря 2017
14 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
18:05  15 декабря 2017 0

Мэрия Екатеринбурга объяснила, зачем школам нужно согласие родителей учить детей на русском

Поселок Роза. Челябинск., учитель, класс, ученики, дети, школа4
Сразу в нескольких школах родителей учеников попросили заполнить бумагиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с заявлениями, которые в некоторых учебных заведений просят с родителей учеников, о согласии на обучение детей на русском языке. После публикации «URA.RU» об этом департамент образования прислал в адрес информагентства официально письмо с разъяснениями. В нем говорится о том, что закон об образовании гарантирует всем учащимся обучение на русском языке, а также возможность выбора языка обучения, но в пределах возможностей системы образования.

«В уставах школ города Екатеринбурга закреплено, что образовательная деятельность осуществляется на русском языке, — сообщили „URA.RU“ в департаменте образования Екатеринбурга. — При поступлении детей в школу родители знакомятся с документами, регламентирующими деятельность образовательной организации, в том числе с уставом. Ознакомление фиксируется подписью родителей в заявлении о зачислении. Дополнительное согласие родителей на выбор языка образования не противоречит закону РФ, но является не обязательным».

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В школе Екатеринбурга с родителей просят согласие учить детей на русском. ФОТО

Также в департаменте отметили, что никаких изменений в деятельности школ касательно языка обучения не произошло и не происходит. «Изучение русского языка было и остается в привычной форме и объеме», — сообщили в ведомстве.

Ранее «URA.RU» писало, что в некоторых школах Екатеринбурга (например, в гимназии №155, а также №39) родителей учеников просят заполнить согласие на обучение ребенка на русском языке. Подобные случаи происходили и в других городах, в частности, в Верхней Пышме).

По мнению руководителя департамента образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, вероятнее всего, это связано с введением в стандарт образования термина «родной язык», и школьные администраторы просто перестраховываются.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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