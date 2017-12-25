16:05 25 декабря 2017 0

Собчак подала документы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак подала в ЦИК документы, необходимые для ее регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.

Как сообщает «РИА Новости», Собчак выдвинулась от партии «Гражданская инициатива» экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева. Сама телеведущая позиционирует себя «кандидатом против всех». На президентские выборы светская львица идет с программой под названием «123 трудных шага». В числе «шагов» — легализация однополых союзов, отмена обязательного призыва в армию и повторный референдум в Крыму.

Собчак стала третьей женщиной, которая представила в ЦИК документы на выдвижение. Ранее партия «Российский объединенный трудовой фронт» подала документы по выдвижению своего кандидата — крановщицы металлургического завода «Петросталь» Натальи Лисицыной. Также избирком принял документы председателя партии «Женский диалог» Елены Семериковой.