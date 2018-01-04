22:24 04 января 2018 0

Обидчика несовершеннолетних удалось вытолкнуть из автобуса Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Перми ищут дебошира, пристававшего к школьницам в автобусе при молчаливой реакции других пассажиров. По словам матери одной из девочек, единственным неравнодушным оказался некий молодой человек, который вышвырнул пьяного хулигана на улицу.

«Девочки 15 летние, которых он начал лапать напротив, не могли заступиться сами за себя! У меня дочь смелая, это ее подруги, начала ему дерзить и заступаться за своих подруг. Он схватил за волосы и начал вытаскивать ее из автобуса, один мальчик смог только заступиться за неё, он его вытащил из автобуса!!!», — написала мать пострадавшей в группе «Подслушано Пермь». Теперь женщина пытается найти контакты фирмы-перевозчика и запись с камеры видеонаблюдения, установленной в салоне автобуса №10.

Пермские пользователи соцсетей бурно отреагировали на эту историю. Некоторые посчитали, что девушкам не стоило вступать в конфликт с пьяным дебоширом, другие советуют женщине не заниматься поисками самостоятельно и сразу обратиться в правоохранительные органы.

«А мужиков то не было в автобусе? Ах, ну да, обычно же в автобусах усталые с работы мужчинки сидят, едут»; «Какая ты мамаша? Если у тебя дитя 15-ти лет домой в 8:30 возвращается с подругами»; «Адекватная реакция девочек была бы — как минимум встать и отойти подальше»; «Подростковый задор и принципиальность пусть оставят для пап и мам, лучше уйти поскорее и вызвать полицию», — пишут пользователи «ВКонтакте».



Получить оперативный комментарий в пресс-службе следственного управления СКР по Пермского краю не удалось.