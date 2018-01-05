На Среднем Урале ищут двух 11-летних мальчиков, ушедших в лес с собаками

12:55 05 января 2018 0

Дети пропали в лесу накануне днем Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Свердловской области объявлены поиски двух 11-летних мальчиков, которые днем 4 января ушли на прогулку в лес вместе с собаками. Иван Устинов и Евгений Лучников пропали в районе поселка Восток недалеко от Кушвы. Как сообщили «URA.RU» в ГУ МВД России по Свердловской области, сообщение в полицию о пропаже детей поступило около часа ночи 5 января.

«Пропавшие подростки учатся в одной школе, в пятом классе. По предварительным данным, из дома они ушли со своими собаками. Личный состав полиции Кушвы поднят по сигналу „Тревога“», — рассказали в полицейском главке. На данный момент в розыске детей задействованы 150 сотрудников органов внутренних дел, 30 единиц техники, кинолог со служебной немецкой овчаркой по кличке Ева, обученной работать по следу. К ним присоеденились казаки и волонтеры.

Фото из группы «Типичный Екатеринбург» во «Вконтакте»

«Евгений воспитывается в полной семье, а его приятеля Ивана воспитывает мама, в семье еще помимо него трое детей», — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» составили объявления о пропаже детей и описали их приметы. Устинов Ваня (нормального телосложения, волосы темные) был одет в синюю куртку, черные болоньевые штаны с белыми полосками, на ногах — черные зимние кроссовки. На голове — черная шапка с белой надписью. С ним была небольшая черная дворняга на поводке по кличке Лыся.

Лучников Женя (рост около 150 см, волосы светлые, глаза зеленые) был одет в синий пуховик, черные штаны Adidas, черные зимние кроссовки. На голове — серая шапка Adidas. С ним была крупная собака светлого окраса.

Поиски детей начались 5 января с 8 часов утра, уточнили в отряде. В группе отряда в соцсети «ВКонтакте» уже откликнулись добровольцы из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска на поиски ребят. Первые иногородние бригады в полдень выдвинулись на поиски детей в районе поселка Восток. Добровольцы собираются проводить поиски детей в режиме «нон-стоп».

Всех, кому что-либо известно о мальчиках, просят звонить по телефонам: дежурная часть ОВД Кушвы (34344) 2-43-41, телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61, а также 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: 8-963-440-51-05 (Светлана).