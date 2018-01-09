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10 января 2018
09 января 2018
22:14  09 января 2018 0

В Коми скорая мчалась по трассе без заднего колеса. ВИДЕО

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Автомобиль торопился не на вызов к больномуФото: depositphotos.com © URA.RU

Очевидцы в Удорском районе республики Коми сняли на видео, как скорая помощь едет по трассе на большой скорости без одного из задних колес. Видео разместили в группе «Жесть Коми» во «ВКонтакте».

Пользователи, а также ряд СМИ предположили, что автомобиль ехал на срочный вызов. Но оказалось, что скорая направлялась на ремонт, а не на вызов к больному. Об этом сообщили РИА «Новости» в республиканском министерстве здравоохранения.

«Шестого января 2018 года машина скорой помощи ГБУЗ РК „Удорская центральная районная больница“ ехала на обслуживание вызова. Во время движения автомобиля произошла поломка транспорта. Машина скорой помощи произвела вынужденную остановку, на вызов был направлен другой автомобиль. На видео, размещенном в сети интернет, машина с небольшой скоростью двигается к месту ремонта, в машине находится только водитель транспортного средства», — отметила представитель республиканского Минздрава.

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео. Кто-то поддерживает водителя и бригаду: «Для помощи человеку они готовы лететь даже без колеса!» Другие настроены более приземленно: «Водитель следить должен за техникой со своего кошелька что ли? У меня знакомые работают водителями на скорых и ждут запчастей как чуда с неба. Как финансируют ремонт, так и следят за техникой, так что вот такой казус получается».

Ольга Дудорова
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