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11 января 2018
15:11  11 января 2018 4

«Отдохнули на загнивающем Западе!» Ведущих «России 1» высмеяли за каникулы в Европе. ФОТО, ВИДЕО

Пара ведущих хорошо отметила Новый год, но неясно, гдеФото: Ольга Скабеева, Instagram

В Сети раскритиковали ведущих ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» за отдых якобы за границей. Ольга Скабеева вместе с соведущим и супругом Евгением Поповым и сыном каталась на горных лыжах и снимала милое бунгало.

Согласно публикациям женщины в Instagram, 31 декабря семья отмечала на лоне природы. Где именно — неясно: нет геолокаций, подписей или хэштегов. Позже на ее странице начали появляться фото с видами гор и природы, а также видео, на которых ее сын учится кататься на горных лыжах. «Да в Альпах она… В Норвегии где-нибудь. Наши „патриоты“ только в эфире орут, как они любят Россию, а на каникулы в Европу или США», — написали комментаторы.

Те, кто поверил в то, что журналисты, защищающие интересы России в телеэфире, отдыхают на Западе, написали о них неприятные вещи. «Хорошо отдохнули на загнивающем западе!.. Скабеева с Поповым наслаждаются падением Европы, так сказать, с первых рядов. И ведь не побоялись сына маленького привезти в этот рассадник Содома и Гоморры. Люди с нервами и выдержкой», — заключили люди.

Другие посоветовали не завидовать: «Успокойтесь…да в Сочи они отдыхают…зависть никого добрее не делает. с Новым годом!.. Да сейчас каждый второй отдыхает за границей.Что вы тут усмотрели плохого? Когда французы приезжают в Россию, вы же не гоните их обратно…»

Истина осталась за кадром. Пространные комментарии Ольги Скабеевой к снимкам ситуацию не проясняют.

Иван Антонов
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