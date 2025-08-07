Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на утро 7 августа 2025

За ночь с 6 на 7 августа в России произошло несколько задержек и отмен рейсов в аэропортах по всей стране. Несмотря на то, что в общем обстановка оставалась спокойной, некоторые вылеты попали под ограничения. Об обстановке в аэропортах России утром 7 августа — в материале URA.RU.
Аэропорт Волгограда
Ночью 7 августа в аэропорту Волгограда ввели ограничения на полет воздушных судов. Как отметил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореянко в телеграм-канале: «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».
В период ограничений на запасной аэродром отправился один самолет, который летел в Волгоград. В 05:10 по московскому времени, ограничения были сняты.
Аэропорт Новосибирска
В аэропорте Новосибирска задерживается 13 авиарейсов. Судя по онлайн-табло Толмачево, задержан вылет в Казань, Тюмень и Алматы. С опозданием прилетают самолеты из Барнаула и Надыма.
Аэропорт Волгограда
Минувшей ночью, из-за атак БПЛА, в аэропорту «Волгоград» действовал режим «Ковер», ограничивающий взлет и посадку самолетов. Судя по онлайн-табло, под задержку попали 4 рейса из Шереметьево. Утренний рейс Москва — Волгоград был отменен.
Аэропорт Калуги
Также режим «Ковер» все еще действует в калужском аэропорту Грабцево. «Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал в своем Телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Аэропорт Омска
В Омске задержаны рейсы по трем направлением. С опозданием отправились самолеты в Москву и Сочи. Также задерживается борт, направляющийся в Уфу — он вылетит на 2,5 часа позже назначенного времени.
Аэропорты Москвы
В столице отменены несколько рейсов, запланированных на 7 августа. Так, в Шереметьево отменили вылет в Волгоград, Казань, Калининград и Екатеринбург. Во Внуково отменили вылет в Алматы.
Аэропорты Санкт-Петербурга
В северной столице также отменили несколько вылетов. Судя по онлайн-табло, под отмену попали несколько вылетов в Москву, а также рейс до Мурманска. Также отменен прилет нескольких рейсов из Москвы, а самолеты из Тюмени, Худжанда, Иркутска, Ташкента и Иваново прибудут с опозданием.
Аэропорт Сочи
Судя по онлайн-табло, в аэропорту Сочи также задерживаются несколько рейсов. Это касается вылетов в Екатеринбург, Москву, Сургут, Новосибирск и Ереван. С опозданием сели самолеты из Еревана, Тель-Авива, Батуми, Москвы и Омска. Также в четверг задержатся рейсы из Новосибирска, Тель-Авива, Еревана и Сургута.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.