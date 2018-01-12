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12 января 2018
11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Челябинской области
10:15  12 января 2018 9

Туристка с Южного Урала выжила после падения с 20-метровой скалы в Грузии. ФОТО

Девушка получила множественные травмы, но не потеряла сознаниеФото: Nadine Kirillova, «ВКонтакте»

Жительница Магнитогорска Челябинской области Елена Кириллова упала с отвесной двадцатиметровой скалы в Грузии. Она получила множественные переломы и гематомы, но выжила. У родственников не хватает средств на оплату лечения и транспортировку пострадавшей на родину.

Пост с просьбой о материальной помощи в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала сестра пострадавшей туристки, Надежда. Она сообщила, что нужно оплатить многочисленные обследования Елены в грузинской больнице, ее транспортировку в Россию, операцию и длительное лечение. В итоге требуется сумма в размере 11800 долларов. Сестра пострадавшей отметила, что страховки у туристки не было, российское посольство помогать отказалось.

Ранее с подобной бедой столкнулась пара туристов из Челябинска. Как писало «URA.RU», девушка во время отдыха в Таиланде упала с велосипеда и ударилась головой, после чего впала в кому. Ее родные собирали деньги на услуги таиландской клиники и транспортировку пострадавшей на родину, так как страховая сумма быстро исчерпалась.

Ксения Томашова
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