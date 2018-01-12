Жительница Магнитогорска Челябинской области Елена Кириллова упала с отвесной двадцатиметровой скалы в Грузии. Она получила множественные переломы и гематомы, но выжила. У родственников не хватает средств на оплату лечения и транспортировку пострадавшей на родину.
Пост с просьбой о материальной помощи в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала сестра пострадавшей туристки, Надежда. Она сообщила, что нужно оплатить многочисленные обследования Елены в грузинской больнице, ее транспортировку в Россию, операцию и длительное лечение. В итоге требуется сумма в размере 11800 долларов. Сестра пострадавшей отметила, что страховки у туристки не было, российское посольство помогать отказалось.
Ранее с подобной бедой столкнулась пара туристов из Челябинска. Как писало «URA.RU», девушка во время отдыха в Таиланде упала с велосипеда и ударилась головой, после чего впала в кому. Ее родные собирали деньги на услуги таиландской клиники и транспортировку пострадавшей на родину, так как страховая сумма быстро исчерпалась.