15:47 12 января 2018 0

После отъезда Виктора Басаргина из Перми прошел почти год, а скандалы вокруг его команды так и не утихли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиции не удалось завершить историю возможной фальсификации документов в администрации губернатора Пермского края в период правления Виктора Басаргина. Как стало известно «URA.RU», прокуратура инициировала дополнительную проверку.

Прокуратура Ленинского района Перми в конце декабря потребовала провести дополнительную проверку по нашумевшей информации о вхождении в Избирательную комиссию Прикамья представителя губернатора Виктора Басаргина: в январе прошлого года вакантное место занял замглавы краевой администрации, политтехнолог Алексей Чусовитин. Кандидатуру поддержал краевой совет ветеранов. Однако впоследствии экс-председатель совета Владислав Леханов заявил, что не подписывал документов, поэтому не исключен факт фальсификации.

Надзорное ведомство в своем постановлении (копия имеется в распоряжении редакции) указало, что в ноябре полиция отказалась возбудить уголовное дело. Однако Леханов обжаловал это решение, и прокуратура полностью согласилась с его доводами. Решение полиции названо необоснованным и немотивированным.

Кто и как оформлял документы на Алексея Чусовитина — силовики до сих пор так и не выяснили Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С Владиславом Лехановым связаться не удалось. Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о его конфликте с властями. Леханов возглавлял краевой совет ветеранов в период с 2015 по май 2017 года. В сентябре он обратился в правоохранительные органы из-за публикации газеты «Звезда»: представители совета возмутились выдвижением Алексея Чусовитина в крайизбирком, прозвучало утверждение, что протокол был подделан. Сам Леханов заявлял, что находился за пределами Перми в период оформления документов и не мог ничего подписать. Таким образом, была поставлена под сомнение легитимность всех решений крайизбиркома, в которых принимал участие Чусовитин.

В крайизбиркоме «URA.RU» поясняли, что документы, о которых идет речь, направлялись в администрацию губернатора непосредственно советом ветеранов. Комиссия же в соответствии с законом получила только указ о назначении Алексея Чусовитина членом комиссии с правом решающего голоса.

Позднее также стало известно, что у Владислава Леханова сложился конфликт с тогдашним главой администрации губернатора Рустемом Юсуповым, который и привел к отставке с поста председателя совета ветеранов. Что касается Алексея Чусовитина, то он в конце октября добровольно вышел из крайизбиркома. На вакантное место новый губернатор Максим Решетников направил Дмитрия Пучко — директора территориального департамента краевой администрации.