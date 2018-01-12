{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
11 января 2018
10 января 2018
15:47  12 января 2018 0

Пермской полиции поручили выяснить, кто подделывал подписи в администрации Басаргина

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, басаргин виктор
После отъезда Виктора Басаргина из Перми прошел почти год, а скандалы вокруг его команды так и не утихлиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиции не удалось завершить историю возможной фальсификации документов в администрации губернатора Пермского края в период правления Виктора Басаргина. Как стало известно «URA.RU», прокуратура инициировала дополнительную проверку.

Прокуратура Ленинского района Перми в конце декабря потребовала провести дополнительную проверку по нашумевшей информации о вхождении в Избирательную комиссию Прикамья представителя губернатора Виктора Басаргина: в январе прошлого года вакантное место занял замглавы краевой администрации, политтехнолог Алексей Чусовитин. Кандидатуру поддержал краевой совет ветеранов. Однако впоследствии экс-председатель совета Владислав Леханов заявил, что не подписывал документов, поэтому не исключен факт фальсификации.

Надзорное ведомство в своем постановлении (копия имеется в распоряжении редакции) указало, что в ноябре полиция отказалась возбудить уголовное дело. Однако Леханов обжаловал это решение, и прокуратура полностью согласилась с его доводами. Решение полиции названо необоснованным и немотивированным.

Заседание избирательной комиссии пермского края. Пермь, Алексей Чусовитин
Кто и как оформлял документы на Алексея Чусовитина — силовики до сих пор так и не выяснили
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С Владиславом Лехановым связаться не удалось. Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о его конфликте с властями. Леханов возглавлял краевой совет ветеранов в период с 2015 по май 2017 года. В сентябре он обратился в правоохранительные органы из-за публикации газеты «Звезда»: представители совета возмутились выдвижением Алексея Чусовитина в крайизбирком, прозвучало утверждение, что протокол был подделан. Сам Леханов заявлял, что находился за пределами Перми в период оформления документов и не мог ничего подписать. Таким образом, была поставлена под сомнение легитимность всех решений крайизбиркома, в которых принимал участие Чусовитин.

В крайизбиркоме «URA.RU» поясняли, что документы, о которых идет речь, направлялись в администрацию губернатора непосредственно советом ветеранов. Комиссия же в соответствии с законом получила только указ о назначении Алексея Чусовитина членом комиссии с правом решающего голоса.

Позднее также стало известно, что у Владислава Леханова сложился конфликт с тогдашним главой администрации губернатора Рустемом Юсуповым, который и привел к отставке с поста председателя совета ветеранов. Что касается Алексея Чусовитина, то он в конце октября добровольно вышел из крайизбиркома. На вакантное место новый губернатор Максим Решетников направил Дмитрия Пучко — директора территориального департамента краевой администрации.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров