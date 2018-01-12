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Главные новости Челябинской области
18:56  12 января 2018 0

Грузинские врачи запретили везти пострадавшую уральскую туристку на родину

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Пострадавшая россиянка нетранспортабельна из-за множественных переломовФото: depositphotos.com © URA.RU

Магнитогорская туристка Елена Кириллова, получившая тяжелые травы на отдыхе в Грузии, в ближайший месяц останется под присмотром местных врачей. Родственники пострадавшей пытаются найти в Тбилиси бюджетную клинику, поскольку на дорогостоящее лечение у семьи нет денег.

«Врачи сказали, что в течение 4 недель ее нельзя транспортировать. Сейчас рассматривается возможность транспортировки в другую больницу в Грузии, чтобы было дешевле. Сейчас ей нужен контроль за состоянием, уход медперсонала и консультации врачей», — цитирует подруга сестры Анна Плеханову «Первый Областной».

Напомним, что жительница Магнитогорска сорвалась с 20-метровой скалы во время отдыха в Грузии. Туристка выжила, но получила множественные переломы и гематомы. Родственники Кирилловой объявили сбор средств на ее транспортировку и лечение. Российское консульство отстранилось от участия в ситуации, поскольку южноуральская путешественница не имела необходимой медицинской страховки.

Сергей Макеев
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