Магнитогорская туристка Елена Кириллова, получившая тяжелые травы на отдыхе в Грузии, в ближайший месяц останется под присмотром местных врачей. Родственники пострадавшей пытаются найти в Тбилиси бюджетную клинику, поскольку на дорогостоящее лечение у семьи нет денег.
«Врачи сказали, что в течение 4 недель ее нельзя транспортировать. Сейчас рассматривается возможность транспортировки в другую больницу в Грузии, чтобы было дешевле. Сейчас ей нужен контроль за состоянием, уход медперсонала и консультации врачей», — цитирует подруга сестры Анна Плеханову «Первый Областной».
Напомним, что жительница Магнитогорска сорвалась с 20-метровой скалы во время отдыха в Грузии. Туристка выжила, но получила множественные переломы и гематомы. Родственники Кирилловой объявили сбор средств на ее транспортировку и лечение. Российское консульство отстранилось от участия в ситуации, поскольку южноуральская путешественница не имела необходимой медицинской страховки.