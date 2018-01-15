{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 68,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 января 2018
15 января 2018
21:00  15 января 2018 2

Поножовщина в пермской школе, Россия должна 53 млрд, пародия на Кадырова. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Нападение на учеников, школа 127. Пермь, школа 127
Полиция никого не пропускала на территорию школы после происшествияФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Главные новости к этому часу:

Сегодня в пермской школе произошло страшное кровавое ЧП: двое подростков с ножами напали на учительницу и нескольких учеников, а потом и сами подрались. Произошедшее не похоже на обычную разборку и может быть вызвано разгулом АУЕ. «URA.RU» рассказывает подробности и последнюю известную информацию.

Граждане Франции потребовали от России выплаты царских долгов вековой давности. В сумме это 53 миллиарда евро.

Региональные власти придумали, как повысить явку на выборы в 2018 году. Уверяют, что люди придут сами — и даже не из-за политики.

Криминальный авторитет Гия Свердловский игнорирует начало новой войны воровских кланов. Более того, появились слухи, что он хочет вернуться в колонию.

Плющенко предложил урезать зарплаты футболистам до 30 тысяч рублей. Спортсмен считает, что лучше давать премии за реальные заслуги.

В Чечне раскритиковали блогера Данилу Поперечного за пародию на Кадырова. Министр Джамбулат Умаров сказал, что встать в ряды извиняющихся, «сами знаете, перед кем», у Поперечного не получится.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров