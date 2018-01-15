21:00 15 января 2018 2

Полиция никого не пропускала на территорию школы после происшествия Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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