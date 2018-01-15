18:38 15 января 2018 7

Комик хорошо загримировался и спародировал повадки политика Фото: скрин видео Данилы Поперечного на YouTube

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров раскритиковал пародию видеоблогера и стендап-комика Данилы Поперечного на главу Чечни Рамзана Кадырова. Он отметил, что у него сложилось двоякое представление о видеоролике.

«Честно говоря, я так и не понял, что это было. Я очень внимательно смотрел, причём несколько раз, пытаясь найти в этом некое искусство, некую остроту. У меня сложилось двоякое представление об этом жутком непрофессионально сварганенном перформансе: либо это клоун-мечтатель, который хотел, как он думал, остро пошутить, но жидко обделался, либо осёл-недоумок, который решил через своё нарочитое и весьма печальное самовыражение построиться в ряды тех, кого якобы заставили извиниться, сами знаете, перед кем», — приводит слова Умарова «Говорит Москва». Министр также добавил, что, «несмотря на титанические старания, этот незадачливый бедолага так и останется незамеченным Рамзаном Кадыровым».

Ранее Поперечный снял пародию на Кадырова и опубликовал видео на канале YouTube. В ролике подставной глава Чечни просит у Деда Мороза назначить себя своим «главным помощником по добрым делам» и требует платить ему «подарками» — деньгами или оружием.

Поперечный также известен тем, что выступал за исключение Руслана Соколовского, который ловил покемонов в храме, из списка экстремистов. На youtube-канале он опубликовал видеообращение, которое записал совместно с другими звездами Рунета, сообщало «URA.RU».