В Челябинске арестовали местного жителя, который облил бензином и поджег 84-летнюю женщину. По данным следствия, трагедия произошла 12 января в доме погибшей.
В день убийства обвиняемый выпивал вместе с сожителем старушки, рассказал «URA.RU» помощник прокурора Центрального района города Челябинска Алена Трапезникова. Нанюхавшись бензина, он под воздействием галлюцинаций облил этой жидкостью престарелую женщину и поджег. Через некоторое время охватившее бабушку пламя потушили, положили ее на кровать, накрыли тряпками и продолжили выпивать.
Старушка в течение 12 часов страдала от полученных травм и в итоге умерла от болевого шока. Как сообщили в правоохранительных органах, задержанный уже был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью.