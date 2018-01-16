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Главные новости Челябинской области
13:27  16 января 2018 0

Умирала 12 часов. На Урале токсикоман заживо сжег старушку

Открытая лицензия от 12.05.2017, огонь пламя
Житель Челябинска поджег женщину под воздействием галлюцинацийФото: pixabay.com

В Челябинске арестовали местного жителя, который облил бензином и поджег 84-летнюю женщину. По данным следствия, трагедия произошла 12 января в доме погибшей.

В день убийства обвиняемый выпивал вместе с сожителем старушки, рассказал «URA.RU» помощник прокурора Центрального района города Челябинска Алена Трапезникова. Нанюхавшись бензина, он под воздействием галлюцинаций облил этой жидкостью престарелую женщину и поджег. Через некоторое время охватившее бабушку пламя потушили, положили ее на кровать, накрыли тряпками и продолжили выпивать.

Старушка в течение 12 часов страдала от полученных травм и в итоге умерла от болевого шока. Как сообщили в правоохранительных органах, задержанный уже был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Дарья Корчак
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