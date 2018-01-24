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24 января 2018
09:09  24 января 2018 1

«Должны быть «берега». Пиарщики осудили смертную казнь в рекламе фастфуда. ВИДЕО

Food truck Bad burger. Екатеринбург, фастфуд, бургер, bad burger
Аппетитный гамбургер не вызвал восторга пиарщиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рекламный ролик Burger King эксперты рынка сочли неэтичным. По мнению пиарщиков, промо нарушает негласный запрет табуированных тем.

В рекламе человек, приговоренный к смертной казни, в качестве последнего желания заказывает гамбургер. За этот фастфуд тюремщик меняется со смертником местами. «Ничто не остановит тягу к вопперу», — говорится в ролике. По поводу агрессивной рекламы мнения экспертов разделились. Так, директор медийного агентства AMG, член Совета Гильдии маркетологов Сергей Балакирев называет подобные ролики неэтичными:

«Должны быть «берега» в проявлении своей фантазии в погоне за прибылью… То самое пресловутое окно Овертона можно достаточно быстро при наличии ресурсов сдвигать в любую сторону. Вопрос только — в какую?

Сергей Балакирев: «бабка в гироступе» лучше гамбургера в камере смертников

Будем пытаться хайпить на незрелых темах, «вдохновляясь» матом, черным юмором, «творЩеством» карикатур Шарли, или повзрослеем и сможем сделать достойные работы», — отмечает маркетолог. При этом Балакирев подчеркивает, что идей для творчества в нашей стране предостаточно: «Это и история великих побед, достижений, это спорт, природа, фольклор и многое другое. Не едиными котиками живы, можно вполне, вдохновившись сказочным наследием, сделать хорошую смешную работу, прокатив «бабку в гироступе» по городу, и при этом собрать миллионы просмотров, положительных отзывов». При этом эксперт отмечает, что российские компании знают менталитет, чувствуют вкусы и особенности потребителя.

Провокационная реклама по примеру Burger King даже если и «цепляет», оставляет неприятное «послевкусие», отмечает генеральный директор рекламного агентства ARTPAGES Влас Соломяный: «Вспомним всем известный рекламный ролик Skittles — «Заразись скитлстрянкой». Мне кажется, что после такой рекламной компании количество любителей этого сомнительного лакомства значительно поубавилось. Гораздо более удачный пример — МТС запустило федеральную рекламную кампанию в поддержку новых возможностей для общения в роуминге по новому тарифу «Забугорище».

Вовсе не обязательно самим себя опускать ниже плинтуса из-за жажды наживы, ведь есть много иных способов более эффективной и действенной рекламы».

Впрочем, ряд экспертов одобрил креатив со смертной казнью. «Это стильный, дорогой ролик. Сторителлинг, ужатый менее чем в минуту, — это круто. Да, тематическая привязка выбрана нестандартная, однако здесь я не вижу никакой попытки хайпануть», — отмечает специалист по развитию личного бренда и маркетинговым коммуникациям Юлия Бронникова.

В прошлом году музей концлагеря Дахау подал на Burger King в суд из-за рекламы фастфуда на своей территории. Ранее российские законодатели призывали бороться с ресторанами быстрого питания по аналогии с табаком, например, разрисовать упаковки фастфуда пугающими картинками.

Рита Теркина
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