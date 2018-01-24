Банк на улице Малышева в Екатеринбурге подвергся нападению злоумышленников. По имеющейся информации, грабителей было несколько и они успели скрыться до прибытия полицейских.
«На месте происшествия сейчас работает усиленная следственно-оперативная группа территориального отдела внутренних дел. Сыщики опрашивают потерпевших из числа работников финансового учреждения, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Сейчас также устанавливается, был ли банку нанесен ущерб в результате нападения и в каком размере.
Целью трех вооруженных грабителей в масках стал филиал «СМП-банка», пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, злоумышленники похитили 500 тысяч рублей.