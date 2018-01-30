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31 января 2018
30 января 2018
21:32  30 января 2018 4

Бывший сотрудник совхоза Грудинина рассказал, как тот отобрал жилье у работников

Заседание ВЦИК. Москва, вцик, жест рукой, грудинин павел
На предприятии Грудинина есть схема обмана сотрудников, утверждает бывший работникФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Александр Филькин, в прошлом работавший в возглавляемом Павлом Грудининым ЗАО «Совхоз имени Ленина», обвинил кандидата в президенты РФ в мошенничестве с жильем сотрудников. По словам пострадавшего, на предприятии распространена схема обмана при заключении договоров с работниками.

Скандальную историю рассказали журналисты «Федерального агентства новостей». По словам Филькина, в конце девяностых он вместе с родителями устроился на работу в колхоз, где на тот момент действовала программа по обеспечению сотрудников жильем за выслугу лет. По условиям договора, квартиры предоставлялись на условиях коммерческого найма, их стоимость вычиталась из зарплат, а через десять лет они становились собственностью жильцов.

За два года до истечения срока действия контрактов руководство совхоза в ультимативной форме потребовало от него и его родителей отказаться от квартир, рассказал мужчина. После отказа началась травля, которой якобы руководил лично Павел Грудинин. В конечном счете его вместе с женой и детьми зимой выкинули на улицу из общежития, похитив личные вещи, а его маму произвол правоохранителей довел до попытки самосожжения, отметил Александр Филькин.

Всю свою историю противостояния с руководством совхоза его бывший сотрудник в конце нулевых подробно рассказывал на YouTube. По словам Филькина, от произвола Грудинина пострадала не только его семья. Однако большая часть сотрудников совхоза предпочли перезаключить договора на аренду из страха потерять работу и все накопленное, отметил мужчина.

Виктор Жуков
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