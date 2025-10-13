Мошенники в Telegram придумали новый способ маскировки под правоохранителей

Мошенники стали указывать номера правоохранителей вместо ника в Telegram
Мошенники указывают вместо ника номер телефона силовиков
Мошенники указывают вместо ника номер телефона силовиков

В Telegram мошенники стали указывать номера телефонов правоохранных ведомств вместо ника, а затем представляться сотрудниками этих ведомств. Об этом сообщил технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов на полях форума «Финополис».

«Мошенники в Telegram создают ник из цифр, похожий на номер телефона. Во время звонка потенциальной жертве они спрашивают: „Вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?“, „Вы видите номер телефона на экране сейчас“, — цитирует Иванова РИА Новости. Злоумышленник говорит проверить номер телефона в интернете, а жертва находит его на официальных сайтах. Затем мошенник манипулирует, чтобы добиться денежных переводов. Иванов напомнил, что правоохранительные органы не будут звонить гражданам, тем более в мессенджере.

Ранее URA.RU писало, что мошенники активно распространяют сообщения, в которых утверждается, что держателям карт «Мир», родившимся в период с 1952 по 2003 год, полагаются выплаты. Если вы получили такое сообщение, МВД призывает не просто его игнорировать, но и направлять жалобы с пометкой «фишинг».

