Украинский командир проспал атаку после застолья

Командир после застолья ушел спать в заброшенный дом возле штаба полка
Командир ВСУ Олег Ширяев после застолья проспал контратаку. Об этом сообщили российские силовики.

«Командир полка ВСУ после застолья проспал контратаку. <...> По данным силовиков, ВСУ попытались контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении, но штурмовая группа была полностью уничтожена», — передает РИА Новости собеседника из российских силовых структур. Отмечается, что 225 отдельный штурмовой полк ВСУ не принимал участие в штурмовых действиях. Бойцы искали своего командира, который пропал после празднования дня специалистов логистического обеспечения украинской армии. В итоге командира нашли спящим в заброшенном здании вблизи штаба полка.

Украинским военным доставляют еду и провизию на мусоровозах и другой гражданской технике. Как рассказал командир отделения ударных БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ с позывным «Скат», украинской стороне приходится возить продовольствие на мусоровозах из-за отсутствия другой. Он подчеркнул, что за последнее время ВС РФ уничтожила порядка трех бронированных боевых машин на дороге между Ореховом и Работино.

