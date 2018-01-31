В Пермском крае отменен конкурс на должность главы Фонда капитального ремонта. Причиной стало то, что при объявлении конкурса не был соблюден 30-дневный срок для сбора справок об отсутствии судимости у претендентов.
Об этом сообщает «Коммерсант» без ссылок на источники. Как стало известно изданию, конкурс остановила краевая прокуратура, в которую обратился один из соискателей должности (Е. Клочников). Ожидается, что конкурс продолжится после устранения нарушений.
Ко второму этапу конкурса из пяти кандидатов осталось четыре. Претендентами на должность стали нынешний руководитель фонда Дмитрий Баранов, руководитель управляющей компании «Фемида» Станислав Зимин, начальник юридического отдела ООО «Д-Марк» Николай Вторушин и главный инженер «СК «Пигмалион» Александр Головачев.