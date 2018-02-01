Ветеринара из Перми решили уволить за селфи с мертвым котом

Женщину-ветеринара из Перми, которая разместила в соцсети свое фото на фоне вскрытого кота, отстранили от работы. Сейчас решается вопрос о ее увольнении.
«Эта девушка — ассистент врача. Ей дали на исследование труп кота, чтобы выявить методы профилактики и лечения животных. Это было ее первое вскрытие на рабочем месте после практики. Девушка захотела похвастаться перед сокурсниками своим „достижением“, поэтому и совершила этот необдуманный поступок», — цитирует представителя клиники РИА «Новости».
Там также добавили, что медики не должны таким образом выставлять исполнение своих обязанностей на всеобщее обозрение. «Этот случай должен стать первым и последним, это урок для всех», — отметили в учреждении.
Ранее «URA.RU» писало о том, что сотрудница пермской ветеринарной клиники выложила фото со вскрытия животного на своей странице в Instagram. Через некоторое время она удалила снимок и попыталась извиниться за свой поступок.