Домашний питомец стал миллионером (архивное фото)
Итальянский кот по кличке Джерри разбогател на 30 тысяч евро. Круглую сумму в наследство своему питомцу оставила его хозяйка.
Владелица кота умерла несколько дней назад. Перед смертью она велела своим родственникам продать все ее ценные вещи, если Джерри заболеет и понадобятся средства на его лечение, передает Nation News. Дочь покойной утверждает, что женщина любила кота больше, чем родных детей, и для нее он был главным существом в жизни.
Последнюю волю итальянки ее родственники решили исполнить. Джерри уже пользуется всеми благами богатых: у него четыре разные лежанки, а на обед коту подают креветки, отмечает телеканал 360.