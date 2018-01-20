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20 января 2018
08:35  20 января 2018 1

Спит на четырех лежанках и объедается креветками: кот получил в наследство 30 тысяч евро

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., кот, монета, деньги
Домашний питомец стал миллионером (архивное фото)Фото: Pixabay

Итальянский кот по кличке Джерри разбогател на 30 тысяч евро. Круглую сумму в наследство своему питомцу оставила его хозяйка.

Владелица кота умерла несколько дней назад. Перед смертью она велела своим родственникам продать все ее ценные вещи, если Джерри заболеет и понадобятся средства на его лечение, передает Nation News. Дочь покойной утверждает, что женщина любила кота больше, чем родных детей, и для нее он был главным существом в жизни.

Последнюю волю итальянки ее родственники решили исполнить. Джерри уже пользуется всеми благами богатых: у него четыре разные лежанки, а на обед коту подают креветки, отмечает телеканал 360.

Наталья Володина
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