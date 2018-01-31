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Главные новости Пермского края
18:04  31 января 2018 0

«Мое первое вскрытие». Пермячка сделала селфи на фоне разрезанного кота. ФОТО

Судьбу девушки решат пользователи СетиФото: телеграм-канал Mash

Сотрудник ветеринарной клиники в Перми Юлиана Б. поделилась в соцсетях фотографией со вскрытия мертвой кошки. В заведении ее поступок осудили и отстранили от работы, сообщает телеграм-канал Mash.

«Мое первое вскрытие на рабочем месте», — похвасталась пермячка в Instagram. Судя по выражению ее лица, девушка осталась довольна проделанной работой. Однако через некоторое время ветеринар удалила фото и попыталась извиниться, сообщив, что хотела поделиться достижениями лишь перед «узким кругом своих сокурсников». Девушка добавила, что такая процедура для нее «хоть и малоприятная», зато «выявляет методы лечения животных на будущее». Теперь руководство клиники думает об увольнении сотрудницы, причем окончательное решение в этом вопросе они оставляют за пользователями Сети.

Ранее «URA.RU» писало о жуткой истории, произошедшей в одном из московских колледжей. 18-летний студент третьего курса отпилил голову преподавателю электропилой, а затем сделал селфи на фоне трупа. Врачи считают, что любовь к такого рода фотографиям — это болезнь, психическое расстройство, передает «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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