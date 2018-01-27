Кот всю ночь согревал мальчика на морозе (архивное фото)
Бездомный кот спас от гибели на морозе 13-летнего школьника. Трогательная история произошла в Краснознаменском районе Калининградской области.
25 января подросток прогулял школу и не вернулся вечером домой. Полиция обнаружила мальчика на следующий день на шоссе возле поселка Добровольск. Школьник рассказал, что отправился к бабушке в Краснознаменск, но не застал ее дома и пошел обратно пешком. Когда стемнело, мальчик решил переночевать в заброшенном сарае. Здесь к нему прибился кот, который всю ночь согревал подростка, не давая ему замерзнуть насмерть, пишет Life.ru со ссылкой на УМВД России по Калининградской области. В благодарность подросток забрал кота домой и дал ему кличку Спасатель.