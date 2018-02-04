05:06 04 февраля 2018 0

Пользователи определили, что сбитый террористами Су-25 был приписан к аэродрому Бельбек Фото: CITeam, Twitter

Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) не поставлялись партнерам США в Сирии. Об этом заявили представители Госдепартамента и Пентангона в ответ на обвинения в том, что антиправительственные силы могли получить средства ПВО в рамках военной помощи западной коалиции.

«Соединенные Штаты никогда не поставляли зенитно-ракетные комплексы ни одному из формирований в Сирии, и мы глубоко обеспокоены тем, что такое оружие используется», — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщает РБК, с аналогичным заявлением выступили представители оборонного ведомства США. По словам сотрудников Пентагона, американские военные не поставляют какие-либо зенитные комплексы своим союзным формированиям в Сирии, однако намерены дать оценку полученной информации об использовании ПЗРК боевиками.

Отметим, в Госдуме РФ уже призвали к проведению тщательного расследования, каким образом в руках террористов могли оказаться средства ПВО. Как заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, террористы не применяли ПЗРК. Очевидно, что боевиков поддерживают другие государство, и необходимо выяснить, кто именно, передает Nation News.

Напомним, штурмовик Су-25 ВКС РФ был уничтожен боевиками во время выполнения задания в районе Идлиба. Пилот смог катапультироваться, но уже на земле вступил в бой с террористами и погиб. По неподтвержденной пока информации, погибшим мог оказаться майор Роман Филиппов. Как определили пользователи социальных сетей, Су-25 с бортовым номером 06-синий RF-95486 был приписан к аэродрому Бельбек в Крыму. В ответ на сбитый самолет российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по месту сосредоточения боевиков запрещенной группировки «Джебхат ан-Нусра»: по данным радиоперехватов, было уничтожено 30 боевиков.