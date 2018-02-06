17:29 06 февраля 2018 0

Двух участников банды отправили под арест в СИЗО Фото: Валерий Горелых

Борцы с оргпреступностью из ГУМВД по Сведловской области задержали банду, члены которой имитировали ДТП, а позже через страховые компании получали выплаты. Оперативники ОБОП имеют основания подозревать, что речь может идти о десятках эпизодов. Задержаны мужчины 37, 34, 32, 24 и 18 лет, а также 31-летняя женщина, находящаяся на седьмом месяце беременности.

«Фигуранты предоставляли в страховые компании фиктивные документы о якобы произошедших ДТП, а затем получали соответствующие выплаты», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. По словам Горелых, при обыске у подозреваемых нашли три предмета, внешне похожие на автоматы Калашинкова, 10 автомобилей, предположительно неоднократно используемых ранее для постановочных ДТП — БМВ Х3, лимузин «Линкольн», «Ренджровер Воуг», «Тойота Камри», «Хонда Аккорд» и другие.

Например, по двум эпизодам, которые произошли в декабре 2017-го и в январе уже нынешнего года, мошенники в общей сложности получили 700 тысяч рублей. «Двое лидеров группы — родные братья — арестованы судом Верх-Исетского района Екатеринбурга, остальные их сообщники либо отправлены под домашний арест, либо получили подписку о невыезде», — добавил Валерий Горелых.