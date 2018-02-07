Песков прокомментировал информацию о том, что 18 марта Путин проголосует в Крыму

Президент России Владимир Путин на выборах главы государства 18 марта может проголосовать в любом регионе страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 февраля.
«Вы знаете, Путин может проголосовать в Севастополе, может проголосовать в Красноярске, может в Москве — в любом субъекте Федерации. Как вы сказали, законодательство это позволяет», — приводят слова Пескова «Известия».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин будет голосовать в Севастополе. 8 марта российский лидер может впервые за 18 лет проголосовать не в Москве, писало «Федеральное агентство новостей».
Напомним, что 6 февраля ЦИК РФ России зарегистрировал Путина кандидатом-самовыдвиженцем на предстоящих президентских выборах — 2018. Удостоверение зарегистрированного кандидата за Путина получил глава юридической службы его избирательного штаба Сергей Кабышев.