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07 февраля 2018
14:54  07 февраля 2018 1

Песков прокомментировал информацию о том, что 18 марта Путин проголосует в Крыму

Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента сказал, что Путин может проголосовать в любом регионе РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Президент России Владимир Путин на выборах главы государства 18 марта может проголосовать в любом регионе страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 февраля.

«Вы знаете, Путин может проголосовать в Севастополе, может проголосовать в Красноярске, может в Москве — в любом субъекте Федерации. Как вы сказали, законодательство это позволяет», — приводят слова Пескова «Известия».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин будет голосовать в Севастополе. 8 марта российский лидер может впервые за 18 лет проголосовать не в Москве, писало «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что 6 февраля ЦИК РФ России зарегистрировал Путина кандидатом-самовыдвиженцем на предстоящих президентских выборах — 2018. Удостоверение зарегистрированного кандидата за Путина получил глава юридической службы его избирательного штаба Сергей Кабышев.

Ольга Кулакова
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