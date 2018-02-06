13:36 06 февраля 2018 6

Владимир Путин стал первым из претендентов на должность, утвержденным по итогам сбора подписей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владимир Путин официально зарегистрирован в качестве кандидата в президенты России. Действующий глава государства стал первым допущенным к выборам из числа претендентов на этот пост, которые сдали в ЦИК необходимое число подписей.

Об успешных для себя итогах проверки подписных листов заявили также доверенные лица телеведущей Ксении Собчак и кандидата от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина. Последний с успехом соперничает со светской львицей в экстравагантных заявлениях. В частности, как уже сообщало «URA.RU», Сурайкин пообещал стать для России «сталинским президентом», уволить Дмитрия Медведева с премьерского поста, установить минимальную зарплату в 70 тысяч, а минимальную пенсию в 40 тысяч рублей. Зато теледива успела поставить рекорд по тратам на сбор подписей.

Не сомневаются также в том, что пройдут регистрацию федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер «Яблока» Григорий Явлинский и представитель Российского общенародного союза Сергей Бабурин, подчеркивает «Медуза». Если расчеты штабов претендентов на президентский пост оправдаются, россиянам придется сделать выбор из восьми кандидатов. До Владимира Путина регистрацию получили еще два политика — идущий на выборы от ЛДПР Владимир Жириновский и ставленник КПРФ Павел Грудинин, отмечает «Федеральное агентство новостей». Более того, коммунисты даже успели получить от ЦИК первое предупреждение за незаконную агитацию. Еще шесть человек уже сошли с дистанции.