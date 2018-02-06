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06 февраля 2018
Главные новости 
13:36  06 февраля 2018 6

Путин зарегистрирован кандидатом в президенты

Сбор подписей за Путина. Челябинск, сбор подписей за путина
Владимир Путин стал первым из претендентов на должность, утвержденным по итогам сбора подписейФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Владимир Путин официально зарегистрирован в качестве кандидата в президенты России. Действующий глава государства стал первым допущенным к выборам из числа претендентов на этот пост, которые сдали в ЦИК необходимое число подписей.

Об успешных для себя итогах проверки подписных листов заявили также доверенные лица телеведущей Ксении Собчак и кандидата от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина. Последний с успехом соперничает со светской львицей в экстравагантных заявлениях. В частности, как уже сообщало «URA.RU», Сурайкин пообещал стать для России «сталинским президентом», уволить Дмитрия Медведева с премьерского поста, установить минимальную зарплату в 70 тысяч, а минимальную пенсию в 40 тысяч рублей. Зато теледива успела поставить рекорд по тратам на сбор подписей.

Не сомневаются также в том, что пройдут регистрацию федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер «Яблока» Григорий Явлинский и представитель Российского общенародного союза Сергей Бабурин, подчеркивает «Медуза». Если расчеты штабов претендентов на президентский пост оправдаются, россиянам придется сделать выбор из восьми кандидатов. До Владимира Путина регистрацию получили еще два политика — идущий на выборы от ЛДПР Владимир Жириновский и ставленник КПРФ Павел Грудинин, отмечает «Федеральное агентство новостей». Более того, коммунисты даже успели получить от ЦИК первое предупреждение за незаконную агитацию. Еще шесть человек уже сошли с дистанции.

Владимир Васин
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