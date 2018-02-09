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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
16:06  09 февраля 2018 4

После секретных взрывов собственники здания рядом с телебашней в Екатеринбурге выступили с требованием к УГМК

От «Артека» до башни всего несколько метровФото: ekaterinburg.allnewhomes.ru
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Управляющая компания жилого комплекса «Артек», расположенного буквально в нескольких десятках метров от недостроенной телебашни, требует от компании, уничтожающей объект, сообщить им заранее дату и время взрыва.

«В понедельник мы проведем собрание собственников, на котором обсудим, как нам вести себя дальше в условиях появившихся рисков. Дело в том, что взрыв, прогремевший восьмого февраля, когда они прорубали в башне дополнительное отверстие, стал для нас неожиданностью. Нас никто о нем не предупредил», — рассказала «URA.RU» директор УК «Артек» Дарья Воложанина.

По словам Воложаниной, они будут требовать от взрывников точной даты взрыва. «Они обязаны провести с нами инструктаж по технике безопасности. Рассказать, как нам вести себя во время взрыва, ведь мы ничего не знаем. Должны объяснить, какие меры безопасности должны быть приняты, обсудить страховые риски, которые они возьмут на себя, если в здании повылетают стекла и появятся трещины», — добавила Дарья Воложанина.

Александр Лукманов
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