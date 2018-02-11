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11 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:47  11 февраля 2018 2

«Роскосмос» отменил запуск ракеты на Байконуре

Корабль должен был доставить 2,5 тонны грузов и оборудования на МКСФото: пресс-служба «Роскосмоса»

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с автоматическим космическим кораблем «Прогресс МС-08» не смогла взлететь с космодрома Байконур 11 февраля. В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что на старте «прошла команда на автоматическое выключение двигателей».

Причины произошедшего сейчас выясняются, пишет RT. Пуск ракеты перенесли на резервную дату — 13 февраля.

Космический корабль «Прогресс» должен был доставить на Международную космическую станцию почти 2,5 тонны грузов и оборудования. Перелет «Прогресса МС-08» до орбитальной станции планировалось осуществить по новой, короткой двухвитковой схеме со стыковкой к модулю «Звезда».

В ночь на 7 февраля американская компания SpaceX Илона Маска запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. В качестве груза в космос полетел автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого находился манекен в скафандре производства SpaceX. Правда, инженерам не удалось посадить на платформу в Атлантическом океане один из разгонных блоков, напоминает телеканал 360. Официальный представитель «Роскосмоса» Игорь Буренков назвал запуск Falcon Heavy хорошим рекламным ходом.

Виктор Дорофеев
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