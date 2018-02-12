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12 февраля 2018
Главные новости 
16:20  12 февраля 2018 2

Уральского экстрасенса, который погиб в катастрофе Ан-148, преследовало видение

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Погибший экстрасенс опасался перелета в свой день рожденияФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Уральский экстрасенс Илья Ставский, погибший в авиакатастрофе в Подмосковье, накануне трагедии столкнулся со странным видением. По словам его невесты, незадолго до гибели в магическом шаре Ставский разглядел большое скопление полицейских.

«У Ильи был магический шар. Он говорил, что увидел в нем очень много полиции в поле. На свой день рождения он сперва хотел устроить вечеринку. Но потом решил, что видение с полицией — это предупреждение. Вдруг нас задержат. Поэтому сказал: „Все по-тихому проведем“. Я ездила потом к месту трагедии. Там, и вправду, было много полиции…» — цитирует невесту Илья Ставского «КП-Урал».

Невеста погибшего экстрасенса отмечает, что Ставский до последнего сомневался, стоит ли ему лететь в родной Орск в свой день рождения. На решение повлиял отец, устроивший сына к себе на завод заместителем энергетика. В понедельник Ставский планировал выйти на работу, сообщает «Экспресс-газета».

Самолет «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. На борту находились 6 членов экипажа и 65 пассажиров — все они погибли. В данный момент МЧС продолжается поисковую операцию. После обследования 12 гектаров площади в Раменском районе обнаружено более 400 фрагментов тел погибших, уточняет «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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